Глава МИД Ирана: Переговоры с Вашингтоном стали бы для Тегерана капитуляцией

США преследуют цель склонить Иран к капитуляции путем заключения с ним новой сделки, Тегеран не намерен вести переговоры под давлением.

Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Президент США вернулся к политике максимального давления на народ Ирана. Самое интересное, что одновременно с подписанием указа об оказании беспрецедентного давления на Иран он делал заявления о готовности к переговорам, [так как] его цель - ввести нас в заблуждение. Почему мы должны вести переговоры с США под давлением? Есть ли в этом логика? Какой здравомыслящий человек согласится вступить в переговорный процесс под давлением, выслушивая угрозы? Их цель на этих переговорах - капитуляция. Иран никогда не сдастся», - приводит слова министра его пресс-служба.

Арагчи выступил в Тегеране на праздничном мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы исламской революции.

Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Документ предусматривает активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время глава Белого дома допустил возможность встречи с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и заявил о желании заключить с Тегераном «отличную сделку».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 7 февраля заявил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну.

Вашингтон заключил с Тегераном ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году, напомнил Хаменеи.

Источник: ТАСС