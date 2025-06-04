Автомобильные заводы Европы остановили производство

Некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили производство, а Mercedes-Benz рассматривает способы защиты от нехватки редкоземельных элементов, поскольку опасения по поводу ущерба от ограничений Китая на экспорт критически важных минералов углубляются по всему миру.

Как сообщает агентство Reuters, принятое в апреле решение Китая приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных элементов и связанных с ними магнитов нарушило цепочки поставок, занимающие центральное место в автопроизводителях, аэрокосмических производителях, полупроводниковых компаниях и военных подрядчиках по всему миру.

Доминирование Китая в критически важной горнодобывающей промышленности все чаще рассматривается как ключевой рычаг давления для Пекина в его торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире, и представители автомобильной промышленности предупреждают о растущих угрозах для производства из-за их зависимости от этих деталей.

По словам еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне, ЕС должен покончить с зависимостью от таких стран, как Китай. Он подчеркнул, что ограничения на экспорт, введенные Пекином, лишь усиливают решимость Брюсселя диверсифицировать импорт.

Тем временем автогигант Mercedes-Benz уже задумался о том, как защититься от возможных угроз поставкам редкоземельных металлов. Пока заводы компании работают в обычном режиме. Однако Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA заявила, что несколько производственных линий уже пришлось остановить из-за нехватки поставок.

Немецкие и американские автопроизводители жалуются, что ограничения, введенные Китаем, ставят под угрозу производство. Генеральный директор немецкой ассоциации электротехнической и цифровой промышленности ZVEI Вольфганг Вебер сообщил, что у некоторых компаний запасов хватит лишь на несколько недель или месяцев.Европейская ассоциация поставщиков автомобилей CLEPA заявила, что несколько производственных линий закрылись после того, как закончились запасы, что является последним предупреждением о растущей угрозе для производства из-за контроля.