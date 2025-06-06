Два человека, пересекшие территорию Азербайджана, возвращены в Армению

Два человека, пропавшие прошлой ночью на азербайджано-армянской границе, возвращены в Армению.

Об этом “Азатутюн” сообщил глава сельской общины Тех (Дыг) Сюникской (Зангезурской) области Армении Давид Кулунц.

По его словам, в настоящее время подростки находятся рядом с ним.

Служба национальной безопасности Армении также подтвердила, что лица найдены и в настоящее время находятся на территории Армении.

В СНБ сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что Служба национальной безопасности Армении сегодня утром распространила информацию о пропаже двух человек в приграничном с Азербайджаном районе.

В информации говорилось, что жители села Тех (Дыг) Сюникской (Зангезурской) области Карен Арменович Джангирян (27.06.2007 г) и Андрей Арменович Гягунц (13.01.2008 г) 6 июня в районе 01:20 на участке, прилегающем к селу Аравус, не сориентировались на местности.

В СНБ отметили, что они могли оказаться на территории Азербайджана.

Азербайджанская сторона пока не дала никаких комментариев.

Источник: АПА