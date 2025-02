Кендрик Ламар «взорвал» Супербоул-2025: Сэмюэл Л. Джексон, SZA и сюрприз от Серены Уильямс – ВИДЕО

Супербоул – финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США по американскому футболу, в ходе которого две сильнейших команды определяют, кто сильнее.

Победу в Супербоул-2025 одержала команда «Филадельфия Иглз» - «Канзас-Сити Чифс» не смогли в третий раз стать чемпионами.

По традиции в перерыве матча состоялось музыкальное шоу, хедлайнером которого стал американский рэпер, признанный одним из наиболее влиятельных представителей современного хип-хопа Кендрик Ламар – артиста объявил звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон.

Кендрик Ламар представил на «Супербоул-2025» 10 треков, среди которых был его дисс на Дрейка, а также трижды награжденный «Грэмми» хит Not Like Us, во время исполнения которого к нему присоединилась теннисистка Серена Уильямс, станцевавшая в стиле современных уличных танцев.

Также вместе с К.Ламаром на сцене появилась американская соул-певица SZA – как все это происходило, можно увидеть в представленном для просмотра ниже видео.

Читайте по теме:

Грандиозное Halftime Show на Супербоул-2022: На сцене легенды рэпа и хип-хопа - ВИДЕО

Ашер на Супербоул-2024: Дуэт с Алишей Киз, катание по сцене на роликах и не только – ВИДЕО

Рианна объявила о второй беременности на Super Bowl-2023 - ВИДЕО

Зажигательное выступление Шакиры и Джей Ло на Супербоуле: мегахиты и почтение памяти Коби Брайанта - ФОТО

Джей Ло & Шакира: Баку-2012 vs Super Bowl-2020 – ВИДЕО