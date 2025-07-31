​​​​​​​Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой ТОП-3 сервиса Shazam - ФОТО - ВИДЕО

Трек народного артиста Азербайджана EMIN’а и популярного исполнителя Jony «Камин» набрал самое большое количество «шазамов» в мире среди русскоязычных песен.

В мировом чарте Top 200 Global на платформе Shazam трек в данный момент занимает 3-ю строчку рейтинга, обогнав, например, Эда Ширана, Лолу Янг, Black Eyed Peas и многих других исполнителей.

Отметим, что лидером мирового рейтинга на данный момент является трек «Ordinary». в исполнении Алекса Уоррена.

Shazam - бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент. Пользователь Shazam использует микрофон устройства для записи фрагмента музыки, которая играет где-либо.

Песня «Камин» в исполнении народного артиста EMIN’а и Jony - это эмоциональная баллада, выпущенная в 2020 году, которая быстро завоевала популярность в русскоязычных странах. Композиция сочетает в себе современное звучание с глубокими лирическими текстами, что делает её особенно привлекательной для слушателей, ценящих душевную музыку.

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