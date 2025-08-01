Юсиф Эйвазов: «Ариф Бабаев относился к студентам с почти отцовской заботой» - ФОТО

Сегодня азербайджанская культура понесла тяжелую утрату – в возрасте 87 лет скончался народный артист Азербайджана, выдающийся ханенде Ариф Бабаев.

«Ещё со времён учёбы в Консерватории я помню Арифа Бабаева как педагога, который относился к своим студентам с душевным теплом и почти отцовской заботой. Помню его как артиста, оставившего неизгладимый след в мугамном искусстве Азербайджана, как солиста нашей оперы, исполнившего на сцене множество ролей и вошедшего в историю благодаря своему уникальному исполнению», - отмечает народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов в социальной сети Instagram, подчеркивая, что отсутствие А.Бабаева всегда будет ощущаться.

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