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Статистика и причины внезапной смерти в Азербайджане

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
Статистика и причины внезапной смерти в Азербайджане

В последнее время в Азербайджане участились случаи внезапной смерти. Утверждается, что их количество возросло по сравнению с предыдущими годами.

Каковы причины этого и какие данные предоставляет статистика?

В ответ на запрос Oxu.Az в Управлении информатики и статистики Министерства здравоохранения сообщили, что в 2022 году было зафиксировано 896 случаев внезапной смерти, в 2023 году — 565, а в 2024 году — 533, передает 1news.az.

Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института кардиологии Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Рафаил Дашдемиров сообщил, что основной причиной внезапной остановки сердца является ишемическая болезнь.

«В данном случае внезапная смерть происходит вследствие тромбоэмболии (острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования, будь то на стенке сердца или сосуда, и попавшим в циркулирующую кровь) и асистолии (прекращения электрической и механической деятельности сердца) из-за нарушения сердечного ритма. Ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые сначала приводят к инфаркту миокарда, закупорке коронарных сосудов вследствие атеросклероза и ангиоспазму, вызванному сильным стрессом, могут стать причиной смерти.

К причинам этого можно отнести: наследственность, стресс, неправильное питание, нарушение режима сна, употребление алкоголя и табачных изделий и другие факторы. Особое внимание стоит уделить ожирению, которое часто является следствием малоподвижного образа жизни», — отметил Р.Дашдемиров.

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