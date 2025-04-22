Состоялась конференция, совместно организованная Агентством интеллектуальной собственности и Общиной Западного Азербайджана - ФОТО

22 апреля состоялась конференция на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и вымыслы армянства, или Этно-географические хай-армянские уловки и интриги об азербайджанских территориях», организованная совместно Агентством интеллектуальной собственности и Общиной Западного Азербайджана. Конференция посвящена Всемирному дню книги и авторского права.

Открывая конференцию, председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов отметил, что целью проведения данного мероприятия является привлечение внимания к интеллектуальной собственности, книгам и защищающим их авторскому праву, оказание поддержки творчеству, содействие повышению культуры интеллектуальной собственности и, конечно же, разоблачение хай-армянской фальсификации, вымыслов и лжи.

Профессор Кямран Иманов акцентировал внимание на растущем значении и роли интеллектуальной собственности в современном мире. Он подчеркнул, что за последние 15 лет инвестиции в нематериальные активы, в основном интеллектуальную собственность, выросли более чем в три раза по сравнению с материальными активами: «В результате к 2024 году они достигнут 7 триллионов долларов США. Треть выданных во всем мире патентов связана с цифровыми технологиями, а патенты, основанные на генеративном искусственном интеллекте, демонстрируют сильный рост. Однако уважение к книгам и авторским правам не снижается. Так, количество изданных и депонированных в национальных депозитариях книг во всем мире приближается к 2,5 миллиону единиц. В 2021 году из 2,41 миллиона книг доля Европы составила 53,5 процента, Азии - 35 процентов, Северной Америки - 8,8 процента, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании - 2,7 проц. Наибольшее количество книг находится в Китае, Германии, США, Великобритании, Японии и Корее».

Отметив, что 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, а 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, К.Иманов сообщил, что эти знаменательные дни отмечаются в нашей стране с 1997 и 2001 годов соответственно. Он подчеркнул, что эти даты отмечаются во всех уголках нашей страны, которая уже два года как полностью восстановила свой суверенитет.

«Апрель объявлен у нас месяцем интеллектуальной собственности и проводится ряд мероприятий», - сказал Кямран Иманов, отметив, что в этом месяце агентство принимает активное участие в трех международных мероприятиях. По его словам, 10 апреля на заседании Постоянного комитета по авторскому праву Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве Агентство по интеллектуальной собственности ознакомило мировую общественность с шагами, предпринимаемыми нашей страной в этой сфере, проведя презентацию на тему «Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность». 14 апреля Агентство приняло участие в крупном мероприятии ВОИС по трансформации ИТ, 21 апреля – в качестве основного докладчика в знаменитой международной конференции «Автор/Author – 2025», традиционно проходящей в Москве, с обширной презентацией на тему «Творчество рождает мелодию, гармонию и ритмы интеллектуальной собственности».

Подчеркнув, что в знаменитом произведении «Кутадгу билиг» сказано: «Ум - это шах, он за собой ведет», Кямран Иманов сказал, что Верховный главнокомандующий, не щадивший сил для восстановления справедливости в течение тридцати лет, принесший нам гордость за 44 дня и честь и радость всего за 23 часа, построил счастье нашего народа. Президент Ильхам Алиев, как архитектор завтрашнего дня, каждое прошедшее мгновение превращает в фундамент будущего. Несмотря на то, что Азербайджан является победившей стороной, именно он выступает с инициативой заключения мирного соглашения с Арменией.

В выступлении профессор К.Иманов сослался на некоторые высказывания Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие 9 апреля этого года на международном форуме «К новому миропорядку», прошедшем в Университете АДА:

– «К сожалению, оккупация Арменией территорий Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированному региону».

– «Так что Армения могла бы быть частью этого процесса. Это их вина, что они просчитались насчет будущего развития и пожертвовали своим экономическим будущим, своей реальной независимостью ради этой мечты о «великой Армении».

– «… в политическом истеблишменте Армении по вопросу Азербайджана раскола нет. Он консолидирован. Это просто вопрос лексики, вопрос поведения и вопрос тактики. Поэтому мы должны быть готовы к этому и с военной точки зрения, и с политической».

Затем Кямран Иманов, отметив неискренность армянской стороны, ее двойственные действия и стремление к реваншу, сказал: «В апреле прошлого года и позже Пашинян в своем выступлении в парламенте, повторяя свои мысли, призывал переосмыслить прошлое Армении в контексте отношений с соседями. По его утверждению, «историческая Армения» и «реальная Армения» противоречат друг другу и создают угрозы. По словам Пашиняна, армянам нужно смотреть на мир не с позиции Ванского царства, а с позиции сегодняшней Армении, иначе это навредит построению государственности.

Или же недавнее признание Пашиняна, сделанное в Гюмри перед однопартийцами: «Необходимо перейти «от исторической Армении к реальной, иначе реальная Армения также станет исторической».

Однако это - лишь слова, а действия говорят об обратном. С одной стороны, на границе звучат выстрелы, с другой - ведутся разговоры о перспективах мирного соглашения. Если эти признания действительно искренни, тогда почему реальная Армения не принимает естественные условия нашего государства для подписания мирного соглашения и затягивает его заключение?».

Профессор Кямран Иманов сказал, что обнаружение рукописей древних армянских авторов в архиве Санкт-Петербурга, который считается одним из богатейших в мире, - трудная задача: «В 2003 году вышла из печати книга «Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга», посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Руководитель коллектива составителей книги профессор Юрий Петросян, армянин по национальности, писал, что в архиве нет оригинальных образцов армянских рукописей, большинство из которых - до 80 процентов – это переводы XVII-XVIII веков, некоторые - переводы XIV-XV веков. Согласно другому признанию армянского ученого, количество турецких оригиналов VII-XI веков в этом архиве исчисляется тысячами».

Председатель агентства отметил, что конференция, которая стала традиционной за 9 лет и проходит под девизом «Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и вымыслы армянства» и ежегодно обновляется словами «или», вызывает большой интерес и занимает свое место в общественном мнении.

Выступивший на конференции председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил, что в многогранной деятельности Агентства интеллектуальной собственности важное место занимает разоблачение армянских фальсификаций: «Работа, проводимая агентством в этом направлении, имеет большое значение. В этом отношении интересы Общины Западного Азербайджана и Агентства интеллектуальной собственности совпадают.

Эта конференция является вторым мероприятием, проведенным Общиной Западного Азербайджана совместно с Агентством интеллектуальной собственности. Эти меры сыграют важную роль в разоблачении армянских фальсификаций во всем мире».

Заместитель председателя Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу в своем выступлении отметил, что проведение таких конференций важно для донесения до мира и реалий Западного Азербайджана. Положения, отраженные в Концепции возвращения в Западный Азербайджан, в том числе достойное возвращение мирным путем, обеспечение имущественных прав западных азербайджанцев, их безопасности – все это не является вне правовых норм. Эти положения имеют основы как в международном, так и в национальном праве.

«Поэтому организация таких конференций очень важна для рассмотрения правовых путей, обновления нашей общественной памяти как нации, реализации возвращения в Западный Азербайджан. Думаю, конференция достигнет поставленной цели», - сказал Х. Бабаоглу.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев в своем выступлении довел до внимания, что культурное наследие нашего народа не ограничивается материально-культурными памятниками, существуют также уникальные памятники и элементы нашего нематериального культурного наследия. К сожалению, в Западном Азербайджане образцы богатого наследия, присущего нашему народу, в том числе ашугское искусство и другое нематериальное культурное наследие, были преднамеренно разрушены, присвоены, и наш народ был лишен этих прав. Поэтому важно, чтобы это наследие было представлено на международном уровне.

Затем на конференции был заслушан обширный доклад председателя Правления Агентства интеллектуальной собственности Кямрана Иманова на тему «Этно-географические хай-армянские уловки и интриги об азербайджанских территориях».

На конференции также обсуждались темы «Арменизация Западного Азербайджана: история и этапы», «Обоснование возвращения в Западный Азербайджан в политическом плане и в рамках норм международного права», «Возвращение в Западный Азербайджан: политико-правовые аспекты и современные вызовы», «Сефевидские переселения 1604-1605 годов и разоблачение мифа о «великом изгнании»: исторические реалии и идеологические цели армянского нарратива».

В конце мероприятия между Агентством интеллектуальной собственности и Общиной Западного Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Источник: АЗЕРТАДЖ