Члены Международного центра Низами Гянджеви распространили заявление в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Приводит текст заявления:

«Глубоко скорбим об уходе Папы Римского — лидера, оставившего неизгладимый след в современном мире своей приверженностью миру, милосердию и диалогу. Его неустанная деятельность по защите уязвимых слоев общества и глубокая преданность межрелигиозному диалогу вдохновили миллионы людей и укрепили дух взаимопонимания между представителями различных культур.

Папа Франциск стал воплощением тех ценностей, которые отражены в миссии Международного центра Низами Гянджеви — продвижение гармонии, терпимости и взаимного уважения между цивилизациями. Его сотрудничество с нашим центром в 2019 году привлекло внимание к важности культурной дипломатии и необходимости совместных усилий по решению глобальных проблем, включая изменение климата и социальную несправедливость.

Оглядываясь на его духовное наследие, мы еще раз осознаем, какое важное значение имеет диалог для построения более спокойного мира и устранения разделяющих нас различий.

Выражаем глубокие соболезнования католической общине и всем, кого вдохновляли призывы к любви и солидарности Папы Франциска.

В знак уважения к памяти Папы Франциска вновь подтверждаем нашу приверженность видению объединенного мира, основанного на принципах взаимопонимания и милосердия, мы будем и впредь вносить вклад в установление межчеловеческих связей».