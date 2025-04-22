Предложение Украины относительно продления «пасхального перемирия» все еще в силе – Володимир Зеленский
Предложение Украины относительно того, чтобы продлить «пасхальное перемирие», все еще в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом.
Об этом написал Президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram.
Зеленский отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после массового удара российских дронов. Также был удар авиабомбами по Запорожью, где повреждены жилые дома.
«К сожалению, есть погибшая. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка», - напомнил президент.
Также этой ночью российские дроны ударили по Одессе. Не прекращает Россия и обстрелы Сумщины, Харьковщины, Донетчины и южных областей.
«Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине», - заявил Зеленский.
Он напомнил, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.
«Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет», - подчеркнул он.
Источник: АЗЕРТАДЖ