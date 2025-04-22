В Индии из-за стрельбы погибли 25 туристов

По меньшей 25 туристов погибли, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.

Об этом сообщил портал The Print со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и силовых структурах.

Другие индийские СМИ сообщают разные цифры - от одного до пяти погибших. Официально власти пока не называли число погибших и пострадавших. «Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы», - отметил глава региона Омар Абдулла.

Инцидент произошел в месте Пахалгам. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. После выстрелов представители силовых структур и медики отправились на место происшествия. Детали инцидента выясняются. Местные власти назвали случившееся терактом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с министром внутренних дел страны Амитом Шахом, попросил его принять все необходимые меры и посетить место происшествия. «Наша решимость бороться с терроризмом непоколебима и будет становиться еще сильнее», - заверил Моди в опубликованном в Х заявлении.

Источник: ТАСС