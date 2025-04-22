Китай предложил Японии вместе противостоять политике Трампа

Правительство Китайской Народной Республики предложило Японии принять скоординированные меры, чтобы противодействовать тарифной политике главы Белого дома США Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные источники.

По данным агентства, письмо с таким предложением от премьера Госсовета Китая Ли Цяна поступило премьеру Японии Сигэру Исибе.

Отмечается, что Китай призвал Японию присоединиться к нему в борьбе «с протекционизмом Трампа». Однако, Kyodo отмечает, что Япония, будучи ближайшим союзником Соединенных Штатов, планирует отреагировать на такое предложение осторожно.

Агентство обратило внимание на то, что шаги по налаживанию отношений Пекина и Токио предпринимаются после того, как президент США объявил о политике введения импортных пошлин для исправления дефицита в торговле с другими государствами.

Источник: Gazeta.Ru