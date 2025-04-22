Bloomberg: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон изучает возможность роспуска парламента для проведения внеочередных выборов уже этой осенью.

С таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Макрон в последние недели консультировался с лицами из своего окружения относительно такого сценария. Отмечается, что обсуждения носят исключительно консультативный характер, и решение еще не принято.

Следующие выборы в законодательные органы Франции должны состояться не ранее 2029 года.

Источник: Report