Bloomberg: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента
Президент Франции Эмманюэль Макрон изучает возможность роспуска парламента для проведения внеочередных выборов уже этой осенью.
С таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Макрон в последние недели консультировался с лицами из своего окружения относительно такого сценария. Отмечается, что обсуждения носят исключительно консультативный характер, и решение еще не принято.
Следующие выборы в законодательные органы Франции должны состояться не ранее 2029 года.
Источник: Report
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