Путин сообщил о планах провести саммит с арабскими странами в 2025 году

Россия будет рада видеть Оман на саммите Лиги арабских государств и РФ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», - сказал Путин.

Источник: ТАСС