Важная информация для родителей будущих первоклассников

При приеме детей в первые классы в некоторых общеобразовательных учреждениях, расположенных в районах с высокой плотностью населения, таких как Абшеронский район, Баку, Сумгайыт и Гянджа, применяется право предпочтения (приоритет).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, при отборе будут учитываться критерии, такие как проживание ребенка в районе, где расположено учебное заведение, обучение в этом учреждении одного из братьев или сестер ребенка, а также работа одного из родителей в данном учебном заведении.

В прошлом году был опубликован список общеобразовательных учреждений в Баку, на которые распространяется право предпочтения, а в этом году предстоит обнародование перечня учебных заведений в Сумгайыте, для которых также предусмотрено это право.