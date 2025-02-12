В Азербайджане планируется повышение пособий по инвалидности - ВИДЕО

В ближайшем будущем в Азербайджане будет увеличено пособие по инвалидности.

Как сообщил Xəzər Xəbər член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, на данный момент государственные выплаты гражданам с ограниченными возможностями осуществляются в двух направлениях: пенсии по инвалидности и социальные пособия. С января текущего года пенсии были повышены, а дополнительные надбавки начали выплачиваться в феврале, передает 1news.az.

Что касается повышения пособий по инвалидности, то, по словам парламентария, соответствующие предложения уже направлены в правительство. Ожидается, что детали увеличения станут известны после того, как Кабинет министров озвучит свои предложения по этому вопросу.

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