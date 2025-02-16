В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства

В результате совместных действий прокуратуры Саатлинского района и районного отделения полиции установлены подозреваемые в совершении умышленного убийства жителя села Ширинбейли Миргасана Сеидова, пропавшего без вести 5 февраля.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, после многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльшад Аббасов (1980 г.р.) и его сын Эльчин Аббасов (2005 г.р.) 5 февраля в автомобиле, принадлежащем их односельчанину Миргасану Сеидову (1959 г.р.), в селе Ширинбейли задушили его проволокой, преследуя корыстные цели, а затем, чтобы скрыть преступление, привязали к его ногам камень и сбросили тело в водный коллектор в этом районе.

Тело М. Сеидова было извлечено с участием прокурора-криминалиста и эксперта, по делу назначены необходимые экспертизы и продолжаются следственные мероприятия.

По факту в прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство группой лиц по предварительному сговору) и 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. Эльшад и Эльчин Аббасовы задержаны по решению прокуратуры в качестве подозреваемых.