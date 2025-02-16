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Число пострадавших в массовом ДТП в Уджаре достигло 22 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:00 - Сегодня
Число пострадавших в массовом ДТП в Уджаре достигло 22 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибших в тяжелом ДТП в Уджаре.

Как сообщает Report, в результате инцидента погибли жительница Бардинского района Гюнель Алёвсат гызы Аллахвердиева, (1989 г.р.) и житель города Мингячевир Илькин Аллахверен оглу Абдуллаев (1987 г.р.).

Отметим, что ранее на участке дороги Баку – Газах, проходящем через село Гулабенд Уджарского района, столкнулись 14 автомобилей. Число пострадавших в результате происшествия достигло 22 человек.

Начальник отдела Главного управления дорожной полиции Ровшан Тагиев сообщил Report, что по предварительной версии, несколько транспортных средств остановились на проезжей части, а следующие за ними автомобили не смогли вовремя заметить препятствие на дороге из-за туманной погоды, в результате чего произошло столкновение.

По факту ведется расследование.

11:10

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на территории села Гулубенд Уджарского района произошло ДТП и граждане оказались в зажатом положении в автомобиле.

Как сообщает АПА, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Уджарской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что произошла цепная авария с участием 14 автомобилей и граждане находятся в зажатом положении в деформированных транспортных средствах.

Спасатели спасли четырех человек, передали по назначению тело одного погибшего.

По факту ДТП проводится расследование.

10:00

В результате массового ДТП с участием 13 автомобилей в селе Гулабенд Уджарского района погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел на магистрали Баку – Газах.

По словам водителя попавшего в аварию Mercedes, несколько автомобилей остановились из-за аварии на противоположной стороне дороги, в этот момент грузовик "КамАЗ" сзади наехал на эти транспортные средства.

На место происшествия были привлечены медики, а также сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Пострадавшие были извлечены из деформированных автомобилей и переданы врачам.

Часть травмированных была доставлена в Уджарскую районную центральную больницу, еще несколько человек - в Гейчайскую райбольницу.

Госпитализированными оказались 45-летний Руслан Мамедов, 18-летняя Сабина Алиева, 56-летний Мардан Гасымов, 65-летний Сахиб Ахмедов, 58-летняя Наджиба Абдуллаева, 70-летний Алевсят Алиев, 42-летний Афтандил Гусейнов, 44-летний Ниямеддин Мамедов, 65-летняя Гюнеш Алиева, 5-летний Н.А., 44-летний Ализамин Мамедов. Тела погибших переданы по назначению.

По факту начато расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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