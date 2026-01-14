Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг паспортов мира по свободе безвизовых передвижений в начале 2026 года.

Рейтинг, охватывающий 199 паспортов мира, составлен на основе эксклюзивных данных Timatic (система предоставления информации о визах и иммиграционных требованиях) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и ранжирует все паспорта мира по количеству стран, которые их обладатели могут посещать без предварительного получения визы.

Согласно обновленному по состоянию на январь 2026 года Индексу паспортов мира от компании Henley & Partners, Сингапур в очередной раз возглавил список самых мощных паспортов, обеспечивая безвизовый доступ в 192 из 227 направлений.

В обновленном рейтинге Азербайджан поднялся на 3 позиции занимает 67-ю строчку (ранее 70 место прим. ред.). Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз или с упрощенным въездом, составляет 70 - со списком этих стран можно ознакомиться ниже; страны, для посещения которых гражданам Азербайджана не требуются визы, отмечены в нижеприведенном списке галочкой.