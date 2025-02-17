Зеленский едет в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский завтра посетит Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает TRT Haber, в ходе переговоров, которые пройдут в Президентском комплексе, будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, а также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах.