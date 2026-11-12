Чехия может передать Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox
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О возможной передаче самолетов заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.
«Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла еще о 12, и предварительное подтверждение такое, что это может удаться», — отметил он.
Самолеты планируют использовать для борьбы с беспилотниками. О возможности такой передачи ранее во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.
Напомним, в январе 2026 года Чехия отказалась поставлять Украине легкие боевые самолеты L-159.
Источник: DNES.cz
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