Чехия может передать Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox

О возможной передаче самолетов заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

«Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла еще о 12, и предварительное подтверждение такое, что это может удаться», — отметил он.

Самолеты планируют использовать для борьбы с беспилотниками. О возможности такой передачи ранее во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

Напомним, в январе 2026 года Чехия отказалась поставлять Украине легкие боевые самолеты L-159.

Источник: DNES.cz