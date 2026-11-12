Trendyol объявила о своих целях в области устойчивого развития до 2030 года

Trendyol опубликовала свой четвертый «Отчет об устойчивом развитии», в котором представлены результаты, реализованные проекты и достижения компании в этой области за 2025 год.

В отчете комплексно рассмотрены экономические, экологические и социальные аспекты деятельности Trendyol, а в дорожную карту устойчивого развития до 2030 года добавлены новые цели.

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире – Trendyol – представила в своем четвертом «Отчете об устойчивом развитии» основные инициативы, достижения за 2025 год и обязательства на предстоящий период.

В отчете рассматриваются результаты деятельности Trendyol в области устойчивого развития с экономической, экологической и социальной точек зрения, а также вклад компании в устойчивое развитие и ценность, которую она создает вместе со своей обширной экосистемой. Достигнутый за год прогресс представлен в конкретных измеримых показателях. В документе также отражены обновленные цели компании на 2030 год.

Отчет подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) при участии различных бизнес-подразделений и функциональных направлений Trendyol. В 2025 году компания предприняла важные шаги, чтобы сделать устойчивое развитие общим приоритетом всей организации. В рамках этой работы были созданы рабочие группы по устойчивому развитию, объединившие более 100 сотрудников, а также начат переход к функциональной модели управления.

Trendyol собрала мнения всех заинтересованных сторон, применив принцип двойной существенности. По итогам оценки были определены 20 приоритетных тем в экологической и социальной сферах, а также 108 воздействий, рисков и возможностей. Компания оценила свое влияние на окружающую среду и общество, а также финансовые риски и возможности, связанные с устойчивым развитием.

Эрдем Инан: «Мы создаем ценность вместе со всей нашей экосистемой, обеспечивая устойчивый рост»

Генеральный директор группы Trendyol Эрдем Инан поделился своим видением подхода компании к устойчивому развитию:

«С самого начала деятельности Trendyol мы никогда не рассматривали рост исключительно как расширение масштабов нашей компании. Для нас рост означает совместное создание ценности, новые возможности для каждого участника нашей экосистемы и стремление сделать эту ценность доступной как можно более широкому кругу людей.

В 2025 году мы предприняли важные шаги, чтобы сделать устойчивое развитие общим приоритетом всей нашей организации. Пересматривая свои приоритеты, мы сосредоточились на более системном управлении нашим воздействием на окружающую среду и общество. В этом отчете мы открыто рассказываем о достигнутых результатах и тех направлениях, в которых видим возможности для дальнейшего улучшения.

В дальнейшем нашим главным приоритетом останется рост, основанный на подходе, который позволяет снижать воздействие на окружающую среду, создавать новые возможности для большего числа людей и поддерживать развитие нашей экосистемы. Делая устойчивое развитие неотъемлемой частью нашей работы, мы продолжим создавать долгосрочную и устойчивую ценность вместе со всеми заинтересованными сторонами».

Trendyol обновила цели на 2030 год и дополнила свою дорожную карту

Проанализировав достижения за 2025 год и определив направления для дальнейшего улучшения, Trendyol пересмотрела свою дорожную карту устойчивого развития. С учетом меняющихся потребностей, расширения масштабов своего влияния и приоритетов в области устойчивого развития компания обновила действующие цели на 2030 год и добавила новые.

В рамках этих обязательств Trendyol планирует к 2030 году перейти на использование сертифицированной электроэнергии из возобновляемых источников на всех своих объектах, а также производить 20% продукции Trendyol Collection с использованием сертифицированных и запатентованных материалов, соответствующих принципам устойчивого развития.

В области развития человеческого капитала среди ключевых целей компании до 2030 года – содействие цифровому и экономическому развитию 50 тысяч человек, а также подготовка 5 тысяч квалифицированных специалистов в сфере электронной коммерции.

В рамках долгосрочных климатических обязательств Trendyol стремится достичь углеродной нейтральности в своей работе к 2040 году, а по всей цепочке создания стоимости к 2050 году.

Trendyol работает в 36 странах, обслуживает более 40 миллионов активных клиентов и сотрудничает с более чем 250 тысячами бизнес-партнеров, свыше 95% которых составляют представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Компания продолжает делиться результатами своего роста с участниками широкой экономической экосистемы. Благодаря своей технологической инфраструктуре и решениям в сфере электронной коммерции Trendyol помогает местным производителям, малому и среднему бизнесу, а также предпринимателям участвовать в цифровой экономике, одновременно поддерживая своих бизнес-партнеров в выходе на новые рынки и привлечении международных клиентов.

Ответственное отношение к окружающей среде: сокращение выбросов и повышение эффективности использования ресурсов

Trendyol продолжает работу по снижению воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. Основное внимание уделяется энергоэффективности, управлению выбросами, эффективному использованию ресурсов и развитию экономики замкнутого цикла.

В 2025 году компания полностью перешла на использование сертифицированной электроэнергии из возобновляемых источников во всех своих логистических центрах и операционных объектах. С учетом офисов доля такой электроэнергии в общем потреблении компании за год составила 56%.

Trendyol сократила выбросы категории 2 (Scope 2), рассчитанные по рыночному методу, на 58% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря проектам по повышению энергоэффективности компании удалось сэкономить 828 795 кВт·ч электроэнергии, 74 916 стандартных кубометров природного газа и 8 802 кубометра воды.

Оптимизация логистических операций позволила сократить общую протяженность маршрутов более чем на 500 тысяч километров. Это расстояние эквивалентно примерно 13 путешествиям вокруг Земли. В сфере упаковки все пакеты для доставки стали производиться из материалов, пригодных для вторичной переработки. При этом компания продолжила использовать в их производстве 50% переработанного сырья.

Также, количество товаров с маркировкой Trendyol Care, изготовленных из экологически чистого сырья, соответствующего принципам устойчивого развития, превысило 749 тысяч.

Люди в центре внимания: равный доступ к цифровым возможностям и развитие регионов

Стремясь сделать возможности цифровизации доступными для более широкого круга людей и поддержать инклюзивный экономический рост, Trendyol уделяет особое внимание обеспечению равных возможностей для всех участников своей экосистемы, включая сотрудников, бизнес-партнеров, женщин-предпринимателей и местных производителей.

Подробнее с результатами Trendyol в области устойчивого развития за 2025 год и целями компании на предстоящий период можно ознакомиться в полном тексте четвертого «Отчета об устойчивом развитии» по ссылке.