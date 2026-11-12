Стартап сына Трампа ведет переговоры с Израилем о поставке 1 тыс. роботов для туннелей ХАМАС

Американская компания Foundation Future Industries, одним из инвесторов и стратегических советников которой является сын президента США Эрик Трамп, обсуждает с израильской армией поставку до 1 тыс. человекоподобных роботов Phantom.

Их предполагается использовать для патрулирования подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам соучредителя и президента компании Майка Леблана, в сентябре он провел предварительные встречи с высокопоставленными представителями израильской армии. Во время визита он также осмотрел туннели вместе с роботом Phantom MK1.

Как утверждает Леблан, автономные машины способны обнаруживать растяжки и обезвреживать мины-ловушки. В перспективе компания рассматривает возможность их применения непосредственно в боевых действиях.

«Если можно избавить человека от необходимости выбивать двери, не зная, ждет ли за ними вооруженный противник, — это, пожалуй, высшее назначение этих роботов», — заявил представитель компании.