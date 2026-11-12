СМИ: США рассматривают возможность проведения прямых переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личной встречи с высокопоставленным представителем иранских силовых структур в рамках переговоров с Тегераном.

Об этом сообщают американские и ближневосточные официальные лица.

По их данным, в последние дни президент США Дональд Трамп заверил своих ближайших помощников и коллег, что открыт к возобновлению переговоров с Ираном при участии Вэнса, и наделил его соответствующими полномочиями.

Вместе с тем обсуждения возможности направления Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами пока находятся на предварительной стадии.

Роль Вэнса в качестве главного переговорщика с Ираном сопряжена с политическими рисками. Он может стать лицом очередного раунда переговоров, который завершится провалом, если Тегеран откажется пойти на существенные уступки. В то же время успешное урегулирование конфликта может укрепить его политические позиции.

Источник: The Wall Street Journal