Матвиенко: Армения многое потеряет при выходе из ОДКБ

Ереван потеряет многое, если решит выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Дальше это право Армении — сохранять свое членство в ОДКБ или нет. Думаю, что если обратное — Армения много потеряет», — подчеркнула она в беседе с журналистами по итогам визита во Вьетнам.

Матвиенко также назвала обиду Еревана за Карабах перекладыванием ответственности.

«Необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном — это попытка, на мой взгляд, переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ. ОДКБ в тех условиях действовала строго в соответствии с уставными документами», — сказала она.

Источники: ТАСС, РИА Новости