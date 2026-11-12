Матвиенко: Армения многое потеряет при выходе из ОДКБ
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Ереван потеряет многое, если решит выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Дальше это право Армении — сохранять свое членство в ОДКБ или нет. Думаю, что если обратное — Армения много потеряет», — подчеркнула она в беседе с журналистами по итогам визита во Вьетнам.
Матвиенко также назвала обиду Еревана за Карабах перекладыванием ответственности.
«Необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном — это попытка, на мой взгляд, переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ. ОДКБ в тех условиях действовала строго в соответствии с уставными документами», — сказала она.
Источники: ТАСС, РИА Новости
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