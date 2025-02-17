 Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Фарида Багирова10:28 - Сегодня
Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Сегодня 33-я годовщина трагедии в Гарадаглы – азербайджанском селе, жители которого стали жертвами чудовищной резни, учиненной армянскими оккупационными силами в период Первой Карабахской войны.

17 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при непосредственном участии сепаратистских бандитских формирований и личного состава дислоцированного в Ханкенди бывшего 366-го полка СССР совершили военную агрессию в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

В результате этого кровавого преступления село было сожжено и оккупировано, 118 мирных жителей были взяты в заложники, 91 - беспощадно убиты. Армянские палачи сбросили убитых и раненых в яму и засыпали землей.
В результате оккупации в селе Гарадаглы было разрушено 200 домов, Дом культуры, средняя школа, больница и другие объекты. Около 800 гарадаглинцев стали вынужденными переселенцами.

В Азербайджане призывают международные структуры дать правовую оценку Гарадаглинской трагедии, являющейся продолжением оккупационной политики и политики этнической чистки, осуществленной военно-политическим руководством Армении против азербайджанцев, выражением ненависти к азербайджанскому народу, все зачинщики этого преступления против мира и человечности должны быть привлечены к международной правовой ответственности.

Поделиться:
309

Актуально

Xроника

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Xроника

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в ...

Политика

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Политика

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Джейхун Байрамов посетил памятник Гейдару Алиеву в Белграде - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

В Баку демонтирована вывеска со здания, где располагался «Русский дом» - ВИДЕО

МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

Последние новости

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 14:00

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Сегодня, 13:49

«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в области статистики

Сегодня, 13:40

В Агджабеди мать и четверо детей отравились угарным газом

Сегодня, 13:26

В Баку приостановлена деятельность отеля – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:08

Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

Сегодня, 13:05

В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

Сегодня, 13:02

В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Сегодня, 12:58

Международная федерация дзюдо дала высокую оценку турниру «Большой шлем» в Баку

Сегодня, 12:55

Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

Сегодня, 12:48

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Сегодня, 12:41

Опубликован список 100 компаний, уплативших наибольшие налоги в Азербайджане в 2024 году- ФОТО

Сегодня, 12:40

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:21

Разборки фанатов перед матчем «Нефтчи» - «Карабах»: Есть задержанные - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

При поддержке Банка ABB бизнес-лидеры тюркских государств собрались в Баку

Сегодня, 12:01

Телеканал Euronews: Баку вновь подтвердил свой статус столицы мирового дзюдо!

Сегодня, 11:57

В Азербайджане в 2024 году 58 мужчин столкнулись с гендерным насилием

Сегодня, 11:55

Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Сегодня, 11:51

Коллегия адвокатов обвинила сериал «Əqrəb mövsümü» в нарушении закона и подрыве репутации профессии адвоката – ВИДЕО

Сегодня, 11:47
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31