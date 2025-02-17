Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Сегодня 33-я годовщина трагедии в Гарадаглы – азербайджанском селе, жители которого стали жертвами чудовищной резни, учиненной армянскими оккупационными силами в период Первой Карабахской войны.

17 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при непосредственном участии сепаратистских бандитских формирований и личного состава дислоцированного в Ханкенди бывшего 366-го полка СССР совершили военную агрессию в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

В результате этого кровавого преступления село было сожжено и оккупировано, 118 мирных жителей были взяты в заложники, 91 - беспощадно убиты. Армянские палачи сбросили убитых и раненых в яму и засыпали землей.

В результате оккупации в селе Гарадаглы было разрушено 200 домов, Дом культуры, средняя школа, больница и другие объекты. Около 800 гарадаглинцев стали вынужденными переселенцами.

В Азербайджане призывают международные структуры дать правовую оценку Гарадаглинской трагедии, являющейся продолжением оккупационной политики и политики этнической чистки, осуществленной военно-политическим руководством Армении против азербайджанцев, выражением ненависти к азербайджанскому народу, все зачинщики этого преступления против мира и человечности должны быть привлечены к международной правовой ответственности.