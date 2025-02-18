ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Дочь ветерана Отечественной войны страдает талассемией, требуется дорогостоящая операция - ФОТО

Айле всего 11 лет. Девочка с рождения страдает бета-талассемией, и каждый месяц ей дважды проводят процедуру переливания крови в Центре талассемии.

Как рассказал 1news.az отец Айлы - Эмин Самедли, чтобы девочка выздоровела, ей необходима операция по трансплантации костного мозга. Донора нашли в далекой Аргентине.

«Стоимость операции составляет 100 тысяч долларов, из которых часть - 41 500 долларов - покрыл Фонд Nərgiz. Остальную сумму нам предстоит собрать самостоятельно. Кроме того, необходимо отправить деньги донору, чтобы не потерять его. Уже собрано 15 тысяч манатов. Прошу вас, не отказывайте нам в помощи, даже небольшая сумма может стать решающей», - говорит убитый горем отец.

Отметим, что Эмин Самедли - ветеран Отечественной войны, мама девочки - домохозяйка.

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