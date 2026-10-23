Net Zero: стратегия углеродной нейтральности и экологические преимущества для Азербайджана
Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана определит основные направления экономической трансформации страны до 2060 года. Документ предусматривает поэтапное сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемой энергетики, модернизацию ключевых отраслей экономики и создание условий для привлечения международных инвестиций и передовых технологий.
Министерство экологии и природных ресурсов рассматривает Стратегию, утвержденную 22 октября премьер-министром Али Асадовым, стала продолжением климатических инициатив, выдвинутых в рамках Бакинского саммита COP29. Документ призван перевести достигнутые на международном уровне договоренности и результаты климатической дипломатии в плоскость конкретных национальных реформ и практических проектов.
Главная долгосрочная цель Стратегии - достижение чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2060 году при сохранении экономического развития страны. Этот подход предполагает максимально возможное сокращение выбросов в различных секторах экономики, а также компенсацию оставшихся объемов за счет их поглощения лесами и применения других природных и технологических решений.
Важным промежуточным ориентиром станет сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Таким образом, стратегия объединяет конкретную среднесрочную климатическую цель с долгосрочным видением развития страны и предусматривает последовательный переход к более низкоуглеродной модели экономики.
Основные направления перехода
Предусмотренные документом меры охватывают широкий круг отраслей, включая энергетику, транспорт, промышленность, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, строительство и управление отходами.
Практическая реализация стратегии предполагает расширение использования солнечной и ветровой энергии, повышение энергоэффективности жилых зданий и предприятий, развитие более экологичных видов транспорта, а также сокращение утечек метана в нефтегазовой отрасли. Отдельное внимание будет уделено сортировке и переработке отходов, защите существующих лесов и восстановлению лесных территорий.
Ожидается, что эти преобразования будут способствовать не только снижению воздействия на климат и улучшению состояния окружающей среды, но и созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению конкурентоспособности национальной экономики.
Одним из приоритетных направлений также станет развитие «зон зеленой энергии» в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване. Их развитие рассматривается в контексте расширения использования возобновляемых источников энергии и продвижения низкоуглеродной модели развития на региональном уровне.
Международное сотрудничество и инвестиции
Подготовка Стратегии осуществлялась при участии Министерства экологии и природных ресурсов в качестве национального координирующего органа совместно с соответствующими государственными структурами. Документ планируется представить в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его представление международному сообществу позволит обозначить вклад Азербайджана в глобальные климатические усилия в рамках Парижского соглашения, а также раскрыть долгосрочные приоритеты страны в сфере экономического и экологического развития. Кроме того, документ призван обеспечить большую прозрачность климатической политики Азербайджана для международных партнеров и инвесторов.
Важную роль в реализации намеченных планов, как отмечается в Стратегии, будет играть международное сотрудничество. Договоренности по климатическому финансированию, достигнутые в рамках COP29 в Баку, и дальнейший международный диалог могут способствовать расширению доступа страны к финансовым ресурсам и современным технологиям, необходимым для осуществления низкоуглеродного перехода.
При этом достижение цели на 2060 год потребует международной финансовой поддержки, доступа к передовым технологиям и их передачи, а также привлечения льготных кредитов, грантов и частных инвестиций. Эти инструменты рассматриваются как важные условия для реализации масштабных преобразований в различных секторах экономики.
Подготовка кадров и участие общества
Наряду с финансовыми и технологическими ресурсами, успех Стратегии будет зависеть от наличия квалифицированных специалистов, развития новых профессиональных навыков и вовлеченности общества в процессы экологической трансформации.
Для разъяснения целей и основных положений документа планируется проведение публичных презентаций с участием научных учреждений, организаций и институтов гражданского общества. Такая работа должна способствовать информированию населения о предстоящих изменениях и их значении для страны.
Таким образом, Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития задает рамки климатической политики Азербайджана на ближайшие десятилетия, связывая цель достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2060 году с модернизацией экономики, развитием зеленой энергетики и расширением международного сотрудничества. Ее реализация будет зависеть от последовательности принимаемых мер, доступности финансирования и технологий, подготовки кадров и участия общества в переходе к более устойчивой модели развития.
1news.az