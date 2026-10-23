Президент Румынии обвинил Россию в атаке на судно с гражданами Азербайджана в Черном море

Президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в атаке на торговое судно Khoryv, затонувшее в Черном море недалеко от порта Констанца.

«Сегодня утром у нас произошел инцидент, связанный с безопасностью: беспилотник поразил судно в 13 морских милях, то есть немного за пределами территориальных вод Румынии. На место прибыла группа быстрого реагирования Береговой охраны, которая спасла девять моряков, — процитировали президента румынские СМИ. — Очевидно, это событие – часть эскалации, которую Россия проводит в контексте войны в Украине».

Судно подало сигнал бедствия утром 23 октября. На борту находились 13 членов экипажа: десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Источник: tvrinfo.ro