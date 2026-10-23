Опубликовал фото бывшей жены с оскорблениями, был задержан полицией

Арестован еще один человек, допустивший неэтичные действия в социальных сетях.

Как передает 1news.az со ссылкой на Lent.az, 29-летний Бахруз Исаев (имя условное) разместил на своем аккаунте в TikTok фотографии, наложив на них оскорбительные выражения.

Эти фотографии принадлежали бывшей жене Бахруза — Айсель, ее отцу и дяде.

На основании данного факта Бахруз был задержан сотрудниками полиции, в его отношении составлен протокол по статье 510.2 (совершение действий, оскорбляющих общественную нравственность, выражающих явное неуважение к обществу, то есть произнесение нецензурных выражений или совершение жестов, создающих впечатление такого содержания, либо демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям, в случае их публичной демонстрации в интернет-информационном ресурсе или информационно-телекоммуникационной сети) Кодекса об административных проступках.

В своих показаниях Б. Исаев сообщил, что был женат на Айсель, после чего они развелись. Поскольку ее дядя позвонил ему и оскорбил, он решил отомстить и опубликовал в TikTok их фотографии с нецензурными надписями. Бахруз заявил, что раскаивается в своем поступке.

Решением суда Б. Исаев арестован в административном порядке сроком на 8 дней.