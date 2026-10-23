Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

Азербайджанский спортсмен Эльмир Рзалы успешно выступил на чемпионате Европы по натуральному бодибилдингу и фитнесу в Бухаресте.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил бодибилдер международного уровня Азербайджана, руководитель Евразийского и Азербайджанского представительства Международной ассоциации бодибилдинга и фитнеса Эльнур Шихалиев.

Наш спортсмен завоевал серебряную медаль в категории Jr. Men's Athletic, став призером чемпионата Европы.

Э. Рзалы является братом шехида Отечественной войны Али Рзалы.