Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью», подписанного 10 сентября 2026 года в Астане.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

После вступления соглашения в силу обеспечение реализации его положений возложено на Министерство внутренних дел Азербайджана. Министерству иностранных дел страны поручено направить уведомление кыргызской стороне о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.