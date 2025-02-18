В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским

В Анкаре начались переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает CNNTürk, встреча началась в 14.15 по турецкому времени.

Издание обращает внимание на то, что встреча проходит на фоне переговоров представителей США и России.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что во время переговоров будут рассмотрены уровень стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех аспектах. Стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Также состоится обмен мнениями по последним событиям в Украине и другим региональным и глобальным вопросам.

Источник: CNNTürk