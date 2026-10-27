Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам за ранее сделанное высказывание.

Об этом сообщает AFP.

«Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», — заявил футболист.

Отмечается, что Мбаппе передал агентству текст заявления на французском, английском и китайском языках. Ранее извинения в связи с инцидентом принесло и руководство испанской Ла Лиги.

27-летний Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. В сезоне-2024/25 вместе с мадридским клубом он выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

До перехода в «Реал» футболист играл за «Монако», с которым стал чемпионом Франции в 2017 году, и «Пари Сен-Жермен». В составе парижского клуба он шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза — Кубок Франции и трижды — Суперкубок страны.

13:28

Три китайские компании — производитель напитков Dongpeng, молочная компания Mengniu и производитель сыра Milkground — прекратили сотрудничество с французским футболистом Килианом Мбаппе после распространения видео с его высказыванием о Мао Цзэдуне.

Как сообщает Associated Press, в ролике Мбаппе назвал героя одного из мемов «китайским диктатором», после чего появилось изображение Мао Цзэдуна с лицом футболиста.

Компании заявили, что выступают против любых высказываний и действий, задевающих национальные чувства. Инцидент вызвал волну критики в китайских социальных сетях.

Кроме того, китайская платформа RedNote объявила об удалении рекламных материалов с участием Мбаппе.