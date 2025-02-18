 Президент Ильхам Алиев ознакомился с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости - ФОТО

First News Media16:25 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев ознакомился с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости - ФОТО

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости.

Министр культуры Адиль Керимли и специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировали главу государства и первую леди о проекте.

Было отмечено, что дизайн-проект комплекса Аскеранской крепости подготовлен по концепту, охватывающему 4 направления – «Культурное и природное наследия», «Инфраструктура и услуги», «Развлечение и отдых», «Маркетинг и агитация». Согласно проекту, предусмотрены консервация, укрепление крепости, проведение археологических раскопок и создание исторического парка под открытым небом.

На территории крепости планируются строительство жилого комплекса, где также будут предлагаться различные рекреационные услуги, создание сети внутренних дорог (пешеходной и автомобильной).

На территории комплекса предусматривается создание соответствующей инфраструктуры для проведения фестивалей и культурных мероприятий в любое время года, спортивных соревнований, а также для отдыха и развлечений, торговли, общественного питания и в других сферах.

Напомним, что относящаяся к XVIII веку Аскеранская крепость, построенная по указанию правителя Карабаха Панахали хана, является одним из уникальных образцов азербайджанской архитектуры.

Следует отметить, что Азербайджанское государство проявляет особое внимание и заботу о сохранении национально-культурного наследия нашего народа. Сегодня государство осуществляет ремонт, восстановление, реконструкцию нашего наследия, в том числе исторических и религиозных памятников, разрушенных и уничтоженных Арменией в период оккупации наших земель. Важный вклад в это дело вносит Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. В качестве примера работы, проделанной Фондом в этом направлении, можно привести реконструкцию в Шуше комплекса музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, бюста Вагифа, памятника выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли, а также ремонт усадебного комплекса Мехмандаровых, строительство Зангиланской мечети, восстановление Агдамской Джума-мечети и пр. Вся эта работа одновременно оказывает позитивное влияние на развитие туристического потенциала региона. С этой точки зрения восстановление комплекса Аскеранской крепости, возвращение ей былой славы служат популяризации многовековой богатой культуры нашего народа, архитектуры и градостроительного искусства.

Поделиться:
230

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в жилом комплексе Agdam ...

Экономика

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Политика

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Общество

Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости - ФОТО

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Агдамской городской полной средней школе номер 1

Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам - ФОТО

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком преобразована в Государственное агентство - УКАЗ

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда - ФОТО

Последние новости

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Сегодня, 21:00

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 20:40

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 20:20

Иранский министр: Мы активно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере транспортного транзита

Сегодня, 20:00

Зеленский отказался ехать в Саудовскую аравию

Сегодня, 19:45

В одном из районов столицы возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня, 19:30

Определились азербайджанские гимнасты, которые представят Азербайджан на Кубке мира

Сегодня, 19:15

Иранский министр: Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве ж/д Решт-Астара

Сегодня, 19:00

Избраны генсек и вице-президенты НОК Азербайджана

Сегодня, 18:40

Министр экономики и директор представительства АБР обсудили стратегию партнерства - ФОТО

Сегодня, 18:25

Агентство кино Азербайджана представило свой павильон на Берлинском международном кинофестивале – ФОТО

Сегодня, 18:10

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Сегодня, 17:52

Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Сегодня, 17:42

Рубио: Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны

Сегодня, 17:40

Почему в Азербайджане участились случаи смерти рожениц? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 17:29

Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

Сегодня, 17:25

В связи с погодными условиями снегоуборочная техника приведена в готовность

Сегодня, 17:15

Скончался звезда сериала «Çocuklar duymasın» Эмин Гюмюшкая

Сегодня, 17:13

Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине

Сегодня, 17:11

​​​​​​​Выгодная депозитная кампания в Birbank продолжается: Увеличьте свою прибыль до 11%

Сегодня, 17:08
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31