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Афганистан отказался от участия в Римском статуте

First News Media13:30 - Сегодня
Афганистан отказался от участия в Римском статуте

Находящееся у власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» заявило, что страна отныне отказывается от участия в Римском статуте и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

«Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) как образование, которое отстаивает религиозные и национальные ценности афганского народа в рамках исламского шариата, не признает никаких обязательств перед Римским статутом или учрежденным на его основе институтом под названием Международный уголовный суд», - говорится в заявлении, опубликованном заместителем официального представителя «Талибана» Хамдуллой Фитратом в X. «Присоединение предыдущей администрации к этому статуту не имеет юридической силы», - указывается в сообщении.

Согласно заявлению, МУС «вместо того, чтобы придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, неизменно действует в соответствии с политическими соображениями». Эта организация «не предприняла никаких существенных мер в отношении военных преступлений, совершенных в Афганистане оккупационными войсками и их союзниками», считает «Талибан». В заявлении также указывается на бездействие МУС в тот период, когда в Афганистане происходило массовое уничтожение деревень, учебных заведений, мечетей и больниц, а также погибали гражданские лица, включая женщин и детей.

МУС - постоянно действующий международный орган для судебного преследования лиц, совершивших тяжкие преступления. Он не входит в структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Подотчетен странам, ратифицировавшим Римский статут (учредительный документ МУС), вступивший в силу в 2002 г. Правительство Афганистана ратифицировало Римский статут в 2003 году.

Источник: ТАСС

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