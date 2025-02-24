ГФСЗ завтра завершит выплату пенсий по Азербайджану

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) планирует завершить полную выплату пенсий по всей республике 25 февраля.

Об этом сообщили в фонде.

В этот день будут также выплачены пенсии гражданам, имеющим право на льготные условия.

Все виды пенсий, назначенные до 1 января, были проиндексированы на 8,1%. Кроме того, с 1 февраля минимальная пенсия была увеличена с 280 до 320 манатов.

Пенсии за февраль будут выплачены с учетом новых повышений, а также будет добавлена индексация за январь, говорится в сообщении фонда.