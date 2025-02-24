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В Дохе состоялась презентация книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
В Дохе состоялась презентация книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» - ФОТО

В Национальной библиотеке Катара в Дохе 19 февраля журнал NARGIS провел презентацию книги «Əlifba. A Cultural Alphabet».

В презентации принял участие президент Национальной библиотеки Катара, доктор Хамад бин Абдульазиз Аль Кавари, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар Адыш Мамедов, Шейха Вадха Аль Тани, представители культуры, а также гости посольства Азербайджана в Катаре и представители азербайджанской диаспоры.

Книга «Əlifba. A Cultural Alphabet» – это азербайджанский алфавит для взрослых и детей с красочными иллюстрациями, в котором на каждую букву азербайджанского алфавита приводится информация о том или ином архитектурном памятнике, произведении искусства, исторической традиции или фольклорном персонаже нашей страны. За каждой отдельно взятой буквой стоит серьезная исследовательская работа.

Идейным вдохновителем и автором проекта стала Ульвия Махмуд, главный редактор журнала NARGIS, автор множества уникальных арт-проектов, главной целью которых является продвижение азербайджанской культуры во всем мире.

Книга представлена на четырех языках — английском, арабском, французском и испанском. Ее основная цель – пропаганда истории, культурного наследия Азербайджана и азербайджанского языка.

Гостей поприветствовала директор журнала NARGIS Мюжгян Гафарзаде, которая рассказала об истории проекта.

Затем в рамках презентации состоялся показ фильма «History in Letters» – документальной анимационной драмы, которая знакомит зрителей с азербайджанской культурой и историей сквозь призму алфавита. Это не просто документальный мультфильм, а философский поиск истины, демонстрирующей силу любви к искусству. Над фильмом работали режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, анимационные художники Кенан Шейхзаманлы и Наргиз Гейдар. Иллюстрации к книге выполнены художником Орханом Гусейновым.

Скульптором Теймуром Гарибовым была изготовлена специальная подставка под книгу в виде кристалла. В ходе мероприятия кристалл был презентован Ульвией Махмуд Шейхе Вадхе Аль Тани.

На презентации также была представлена инсталляция художника и скульптора Рашада Алекберова «Welcome to Baku» (2025), подготовленная специально для проекта.

Затем гостей пригласили попробовать блюда азербайджанской кухни.

После окончания мероприятия каждый гость получил в подарок экземпляр книги, февральский выпуск журнала NARGIS, постеры, открытки, карту и национальный головной убор — келагаи.

Вечером световая проекция иллюстраций из книги «Əlifba. A Cultural Alphabet» украсила здание Marina Twin Tower. Это позволило жителям и гостям Дохи наглядно ознакомиться с проектом.

Впервые проект «Əlifba. A Cultural Alphabet» увидел свет в 2019 году. Презентация книги состоялась в Стамбуле. В июне 2024 года прошла презентация книги в Берлине. В 2025 году планируется дальнейшее путешествие проекта по миру: после Дохи состоится презентация проекта в Рабате, Мадриде, Лондоне и других городах мира.

Журнал NARGIS выражает благодарность генеральному спонсору PASHA Holding за оказанную поддержку, признательность Азербайджанской торговой корпорации в Катаре, посольству Азербайджана в Катаре за партнерство и содействие, а также благодарит Kazunion Turoperator.

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