Как снежная погода влияет на экономику Азербайджана?

Наблюдаемая в Азербайджане в последние дни снежная погода привела к переходу некоторых предприятий на онлайн или гибридный режим работы.

Об этом в Facebook заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметив следующее: «Что касается влияния снегопадов на экономику страны, то здесь особенно важно отметить сельское хозяйство и сферу услуг. По оценкам специалистов, снежная погода оказывает положительное влияние на урожайность в новом сельскохозяйственном сезоне. Кроме того, она способствует формированию потенциальных водных ресурсов».

В.Байрамов отмечает, что одной из наиболее затронутых снежной погодой сфер является сектор услуг, а также транспорт и торговля: «Наблюдения показывают, что это влияет как на предложение в этих сферах, так и на число клиентов. Годовой объем ВВП Азербайджана составляет 126 миллиардов 300 миллионов манатов. Это означает, что в среднем ежемесячно производится ВВП на сумму 10 миллиардов 525 миллионов манатов. 10,7% ВВП приходится на долю торгового сектора. Это означает, что ежегодно в этом секторе формируется валовой внутренний продукт на сумму 13 миллиардов 514 миллионов манатов. Кроме того, в Азербайджане активно используются онлайн-услуги, поэтому негативное влияние снежной погоды на торговый сектор сведено к минимуму. Доля транспортного сектора в ВВП составляет 7,0%. Учитывая, что 35,9% ВВП приходится на долю промышленности, можно сказать, что снежная погода не оказывает негативного влияния на формирование добавленной стоимости в экономике».

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