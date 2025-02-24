На этих дорогах восстановлен скоростной режим

Ввиду гололеда, в целях обеспечения безопасности водителей вчера вечером на указанных ниже дорогах столицы (за исключением проспекта Гейдара Алиева) ограничение скорости было снижено до 10 км/ч.

В настоящее время с учетом погодных условий сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом установили следующий скоростной режим:

- На дороге Зыхский круг – Аэропорт на некоторых полосах – 40 км/ч.

- На основной дороге проспекта Гейдара Алиева – 10 км/ч.

- На Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба – 20 км/ч.

Кроме того, на всех табло установлены знаки «buzlu yol» (“Скользкая дорога”) - водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости.