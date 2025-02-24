Журналисты из французских колоний прибыли в Баку

Начался первый визит в Азербайджан представителей медиа, работающих на территориях, находящихся под французской колонизацией.

Как сообщает Report, целью двухдневного визита является организация специального тренинга по коммуникациям для 12 представителей медиа из различных регионов, находящихся в настоящее время под французской колонизацией, и обмен опытом с представителями азербайджанских медиа.

Представители зарубежных медиа также смогут ознакомиться с глобальной позицией Азербайджана по защите прав народов, страдающих от колониализма на международном уровне, международную деятельность Бакинской инициативной группы, а также поддержку, оказываемую народам, страдающим от колониализма.

Также будут изучаться возможности совместного сотрудничества для предоставления мировой общественности информации о последствиях колониализма.