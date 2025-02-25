Получите XalqKart бесплатно!

Карты XalqKart, предоставляющие клиентам различные преимущества теперь доступны бесплатно! До 30 апреля можно бесплатно оформить карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback на 3 года.

Напоминаем, что, совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусов за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые впоследствии обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность заработать 2% кешбек от операций по безналичным платежам. Обе карты обладают следующими выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат);

- возможность онлайн заказа и бесплатной доставки.

По каждой карте клиент может получать макcимальный кэшбэк в размере 300 манатов в месяц. Отметим, что количество карточек, выделенных для кампании, ограничено.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/ , с бесплатной доставкой или обратившись в любой из филиалов Халг Банка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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