Завтра на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта

Завтра в Баку будет ограничено движение транспортных средств на ряде улиц.

Об этом говорится в сообщении Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с памятной церемонией, организуемой по случаю 33-й годовщины Ходжалинского геноцида, будет ограничено движение транспорта на пересекающихся, соединяющихся и параллельных с проспектом Ходжалы улицах Мехди Мехдизаде, Аяза Исмайлова, Сулеймана Везирова и Иззята Оруджева.

В связи с ограничением маршруты регулярных автобусов №4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120 будут перенаправлены по альтернативным улицам.