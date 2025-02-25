Госагентству гражданской авиации Азербайджана предоставлены новые полномочия

Как сообщалось, утвержден Порядок проведения сертификации организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов. Кабинет министров Азербайджана утвердил в связи с этим постановление.

Тем самым предоставлены новые полномочия Государственному агентству гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.

Таким образом, агентство будет осуществлять контроль за деятельностью организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов.