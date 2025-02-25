На обрушившейся дороге временно ограничено движение транспорта - ФОТО

В Баку временно ограничено движение по основной дороге проспекта Гейдара Алиева в сторону станции метро "Кёроглу", с перенаправлением потока на второстепенную дорогу.

Как сообщает 1news.az, об этом информировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Причиной ограничения движения стала авария на водопроводной трубе, проходящей под проспектом.

Сразу после инцидента на место прибыли сотрудники ГААДА и других соответствующих служб. Агентство предприняло дополнительные меры безопасности на месте происшествия.

Для устранения аварии работы на проспекте начались ночью и продолжаются на данный момент. После завершения ремонта сотрудники агентства займутся восстановлением раскопанного участка дороги.

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