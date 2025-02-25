Что известно о состоянии подорвавшегося на мине в Ходжалы Наги Иманова?

Состояние подорвавшегося на мине в Ходжалы Наги Иманова оценивается как стабильное.

Как сообщил Report брат пострадавшего Сиявуш Иманов, Наги Иманова планируют выписать из Бардинского лечебно-диагностического центра в ближайшие дни, он продолжит лечение дома амбулаторно.

«Несколько дней назад Наги отправился в места, где погибли его близкие. Он хотел разместить фотографии нашего отца и брата на мемориальной доске. Однако из-за снегопада выбрал неправильный путь и в итоге подорвался на мине», — рассказал С.Иманов.

Напомним, что 21 февраля житель Агдамского района Наги Иманов подорвался на мине в селе Улубаба Ходжалинского района. В результате ему ампутировали правую ногу.

Наги Иманов родом из села Сырхавенд Агдеринского района. В 1991 году его отец и брат были жестоко убиты армянами. Н.Иманов - участник Первой Карабахской войны, был уволен в запас в звании командира батальона.