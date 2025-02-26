Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест
Суд вынес решение в отношении находящейся под арестом журналистки Шахназ Бейлергызы (Гусейновой).
Как сообщает AПA, сегодня в Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест.
В ходе заседания под председательством судьи Фуада Ахундова суд удовлетворил ходатайство и принял решение о переводе ее под домашний арест.
Отметим, что Шахназ Байлергызы была задержана 5 февраля. Хатаинский районный суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 15 дней.
Она обвиняется по статье 206.3.2 («Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и другим статьям Уголовного кодекса АР.
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