Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест

Суд вынес решение в отношении находящейся под арестом журналистки Шахназ Бейлергызы (Гусейновой).

Как сообщает AПA, сегодня в Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест.

В ходе заседания под председательством судьи Фуада Ахундова суд удовлетворил ходатайство и принял решение о переводе ее под домашний арест.

Отметим, что Шахназ Байлергызы была задержана 5 февраля. Хатаинский районный суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 15 дней.

Она обвиняется по статье 206.3.2 («Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и другим статьям Уголовного кодекса АР.