Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения.

Дж.Байрамов дал подробную информацию о постконфликтной ситуации в регионе и ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.