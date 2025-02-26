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Вопрос с пенсией для девушки-инвалида почти решен - Госагентство - ВИДЕО

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
Вопрос с пенсией для девушки-инвалида почти решен - Госагентство - ВИДЕО

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты АР быстро отреагировало на публикацию о том, что жительница поселка Ченлибель Евлахского района, инвалид Вюсаля Турал гызы Адилова уже два месяца не получает социальное пособие.

Как сообщил начальник отдела Госагентства Турал Гурбанов, вопрос почти решен.

«Мы активно занялись этим вопросом и получили от Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) необходимую форму №88, как того требует закон.

Хочу отметить, что в ближайшее время Вюсале Адиловой (2006 года рождения) будет назначено бессрочное (пожизненное) социальное пособие по инвалидности», - сказал Т. Гурбанов.

Он добавил, что, согласно законодательству, по достижении 18 лет гражданам вновь должна быть оценена степень ограниченности здоровья (для определения инвалидности), то есть, Вюсаля Адилова не была лишена пенсии умышленно.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Вюсаля Турал гызы Адилова, которая, несмотря на 19-летний возраст, имеет рост и вес, соответствующие 4–5-летнему ребенку. Девушка, страдающая от синдрома врожденного дефицита йода, вот уже два месяца лишена социального пособия.

Как сообщал Xəzər TV, Вюсаля проживает с бабушкой и матерью в поселке Ченлибель Евлахского района Азербайджана и вот уже второй месяц как лишена возможности получать ранее назначенное ей пособие в размере 300 манатов.

Гюльшан Керимова, бабушка Вюсали, проживающая с внучкой-инвалидом в полуразрушенной хибаре, просила восстановить выплату соцпособия, так как они находятся в очень трудных материальных условиях.

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