Азербайджанский курсант скончался в Турции

Курсант Минобороны Азербайджана Эльвин Гулузаде, получавший военное образование в России, скончался от болезни.

Об этом сообщило Министерство обороны АР.

Курсант Гулузаде Эльвин Эльдениз оглу который во время получения военного образования с мая 2024 года лечился в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в г. Омске, с 19 июля 2024 года был помещен в клинику медицинского факультета Университета Анкары для продолжения лечения. Однако, несмотря на усилия врачей, 25 февраля он скончался в клинике от острого лейкоза и реактивного перикардита (рак крови).

По факту проводится расследование.